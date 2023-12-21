«Со всех сторон»: Сергей Зверев пожаловался на влюбленные парочки в отелях

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 47 0

Сергей Зверев рассказал, что ему никогда не везет с соседями в отелях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Стилист еще ни разу не проводил спокойные и тихие ночи в гостиничных номерах.

Сергей Зверев постоянно сталкивается с проблемами при заселении в отель: либо соседи предаются страсти за стенкой, либо поблизости где-то идет ремонт. На 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023» стилист и шоумен рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как проходят его ночи в гостиничных номерах.

«Мне так не везет! Все время, когда меня селят, у меня со всех сторон люди ****** (занимаются сексом — Прим. ред.). Я говорю: «А можно меня поселить так, чтоб никто никого не ****** (ублажал — Прим. ред.)? Можно, чтоб я спокойно спал? Поэтому мне выбирают номер так, чтоб с двух сторон хотя бы никого не было», — поделился своей болью Зверев.

При этом, если в соседнем номере кто-то все же занимается любовью, стилист тактично просит их быть тише.

В отелях Сергей Зверев обычно ночует во время крупных мероприятий. По его словам, оставаться там удобнее, чем приезжать из дома и уезжать потом обратно.

«Мне тут 40 минут по пробкам, хотя пешком — три дома пройти. Но вы представляете меня в таком виде пешком? Тем более, мероприятию столько сил отдаешь, что хочется прийти и просто рухнуть на кровать», — отметил стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зверев оказался недоволен главным цветом 2024 года.

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