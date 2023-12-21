Кишечная палочка обнаружена в красной икре с российских прилавков

Эксперты проверили 24 товара по 37 показателям качества и безопасности. Какие бренды не прошли проверку?

Роскачество проверило икру лососевых, которую предлагают покупателям в российских магазинах. В продукции некоторых брендов была обнаружена кишечная палочка, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования.

На экспертизу были отправлены 24 товара. Продукция закупалась как фасованная, так и развесная. Приобретенную икру проверили по 37 критериям качества и безопасности.

«В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре торговых марок «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента», — цитирует агентство сообщение Роскачества.

Были выявлены и нарушения по части микробиологической обсемененности. Их обнаружили в продукции «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С», «Авача», а также в купленной на Даниловском рынке в Москве на развес красной икре.

В рамках проверки даже удалось выявить фальсификат. Как рассказали в Роскачестве, «Киржачский консервный завод» добавлял в натуральную лососевую икру имитированную, не указав в составе процентное соотношение. Производитель на замечание уже отреагировал, наклеив на банки этикетку с надписью «Икорное рыбное изделие».

Отмечается, что консервант уротропин, тяжелые металлы и личинки паразитов обнаружены в икре не были.

Роскачество связалось с производителями и торговыми сетями, в чьей продукции были выявлены нарушения. Они отреагировали соответствующим образом, проведя мероприятия по устранению проблем.

Какую икру советует покупать Роскачество

По результатам исследования Рокачество не выявило нарушений в продукции брендов «Очень» и «Русское море». Красная икра данных производителей претендует на присвоение российского знака качества. Кроме того, красная икра «Тунайча» подтвердила свое право носить этот знак.

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