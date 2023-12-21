Как часто инфекция приводит к летальному исходу? Возможно ли не пропустить начало заболевания?

У детей, которые возвращались после отдыха в лагере поездом Тюмень — Адлер, выявили грипп типа А. Среди школьников была одна погибшая девочка. Что из себя представляет эта инфекция? Как часто она приводит к летальному исходу и для кого наиболее опасна? На эти вопросы 5-tv.ru ответил врач-эпидемиолог Николай Крючков.

По его словам, для лечения очень важно знать, какой именно грипп у пациента. Однако это не исключит того, что есть другая инфекция.

«Смертность далеко не нулевая. В самые легкие сезоны, по официальным данным, от гриппа умирало где-то человек 300 в год. В высокие сезоны эпидемические до тысячи человек в России от гриппа умирают. Это инфекция не с нулевой летальностью», — сказал эксперт.

Особенно опасен этот грипп для детей, чаще всего до пяти лет. Они попадают в группу риска по тяжелому течению болезни, госпитализации, смерти от гриппа.

Если речь идет о вспышке в детском лагере, как в случае с детьми из ЛНР, это менее рисковый возраст. Крючков подчеркнул, что надо смотреть непосредственную причину смерти девочки, не присоединилась ли к гриппу еще какая-то инфекция.

«Основной метод профилактики — своевременная вакцинация от гриппа. Сама по себе вакцинация кардинально снижает риски. Если бы дети прошли вакцинацию, то риски бы высоких осложнений, конечно, снизились бы. Нужно контролировать вспышки. Нужно карантины вводить в любых коллективах. Нужно своевременно выявлять вспышки инфекции и предотвращать», — отметил врач.

Сама по себе информация о том, что это грипп типа А, полезная, но недостаточная с эпидемической и клинической точки зрения. По словам Крючкова, надо конкретно определить серотип и попытаться найти какие-то инфекции, которые могут быть наряду с этим гриппом.

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