Всеми способами: как на Украине мужчины избегают мобилизации в ВСУ

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На Украине мужчины меняют свой пол в паспорте, чтобы избежать мобилизации в ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy; 5-tv.ru

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Некоторые даже меняют свой пол в паспорте.

Для того, чтобы пресечь утечку мужчин призывного возраста, на Украине взялись за контроль приграничных зон. По сообщению одного из местных изданий, ежедневно страну покидают до шести тысяч граждан, которые подходят для мобилизации.

Люди готовы идти на любые, даже самые крайние меры, чтобы не попасть в окопы. Как выяснилось, многие из них пересекают границу под предлогом сопровождения инвалидов на лечение за границу. Что интересно, одного и того же человека с ограниченными возможностями вывозят по несколько раз подряд разные люди.

Пограничники обратились в министерство социальной политики, чтобы там урегулировали этот вопрос так, чтобы за инвалидом мог быть закреплен только один человек. Мужчины используют и другие уловки — вступают в брак с многодетными женщинами и даже меняют пол в паспорте.

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