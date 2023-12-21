«Хватит валять дурака»: Путин призвал Запад не ждать крушения России

Глава государства напомнил, что РФ никогда не закрывалась от контактов с США и Европой.

Западным странам пора перестать надеяться на то, что Россия потерпит крушение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», — прокомментировал он.

Путин отметил, что Москва не закрывается от США, Канады или Европы. Если они хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, то им надо быть более открытыми к диалогу, считает он.

Глава государства добавил, что западным странам стоит прекратить руководствоваться «эфемерными соображениями об уничтожении России», а начать следовать национальным интересам, развивать отношения с миром.

Ранее 5-tv.ru писал, что США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации.