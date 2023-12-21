«Хватит валять дурака»: Путин призвал Запад не ждать крушения России

Путин: США и Европе пора закончить валять дурака в ожидании крушения России
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
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Глава государства напомнил, что РФ никогда не закрывалась от контактов с США и Европой.
Западным странам пора перестать надеяться на то, что Россия потерпит крушение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», — прокомментировал он.
Путин отметил, что Москва не закрывается от США, Канады или Европы. Если они хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, то им надо быть более открытыми к диалогу, считает он.
Глава государства добавил, что западным странам стоит прекратить руководствоваться «эфемерными соображениями об уничтожении России», а начать следовать национальным интересам, развивать отношения с миром.
Ранее 5-tv.ru писал, что США озадачены предновогодним «триумфом Путина» и итогами спецоперации.
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