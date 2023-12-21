Путин поручил оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Президент попросил внимательно проработать меры по защите материнства и детства.

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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В России необходимо оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи с соответствующими льготами и механизмами поддержки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне… с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», — распорядился он.

Он попросил коллег из кабмина и регионов внимательно проработать меры по защите материнства и детства. Они должны также быть направлены на укрепление семейных ценностей, в том числе возрождение традиции многодетной семьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил.

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