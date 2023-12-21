Россия заявила Японии протест из-за военных учений на острове Хоккайдо

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Это провокация, считают в российском дипведомстве.

Россия заявила Японии протест из-за военных учений на острове Хоккайдо

Фото: www.globallookpress.com / US Navy

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Москва заявила Токио решительный протест из-за совместных учений Японии, Австралии и Соединенных Штатов, которые проходят на острове Хоккайдо, вблизи российских границ. Об этом говорится на сайте МИД России.

«18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооруженных сил США и Австралии», — говорится в сообщении.

МИД России назвал эти учения провокационной деятельностью с подключением внерегиональных стран. Москва рассматривает их как потенциальную угрозу. Такая безответственная политика властей Японии, добавили в МИД, ставит Токио на пусть эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и АТР.

Россия намерена продолжать укреплять свою обороноспособность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России вызвали посла Финляндии из-за подписания соглашения с США об оборонном сотрудничестве.

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