Россия заявила Японии протест из-за военных учений на острове Хоккайдо

Это провокация, считают в российском дипведомстве.
Фото: www.globallookpress.com / US Navy
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Москва заявила Токио решительный протест из-за совместных учений Японии, Австралии и Соединенных Штатов, которые проходят на острове Хоккайдо, вблизи российских границ. Об этом говорится на сайте МИД России.
«18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооруженных сил США и Австралии», — говорится в сообщении.
МИД России назвал эти учения провокационной деятельностью с подключением внерегиональных стран. Москва рассматривает их как потенциальную угрозу. Такая безответственная политика властей Японии, добавили в МИД, ставит Токио на пусть эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и АТР.
Россия намерена продолжать укреплять свою обороноспособность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России вызвали посла Финляндии из-за подписания соглашения с США об оборонном сотрудничестве.
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