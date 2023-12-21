«Вместе будто первый месяц»: Ляйсан Утяшева публично «отшлепала» Павла Волю

Пара показала сохранившуюся страсть в отношениях даже спустя 15 лет.

Союз комика Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой является, наверное, самым крепким среди всех звездных пар. Даже спустя долгие годы совместной жизни супруги продолжают удивлять аудиторию своими пылающими чувствами. Как пишет сайт dni.ru, в интернете даже ходит шуточное утверждение, что если отношениям всеобщих любимцев придет конец, то люди разочаруются в любви.

Вот и совсем недавно Павел и Ляйсан поразили поклонников выставлением своей страсти на всеобщее обозрение. В соцсетях гимнастки появилось пикантное видео с одного мероприятия, на котором пара в обнимку идет. Однако в какой-то момент Воля начинает ощупывать ягодицы жены, за что получает от нее игривый шлепок по тому же месту.

Утяшева прокомментировала ролик словами, что им удается сохранять страсть в отношениях даже спустя 15 лет брака.

«Вы 15 лет вместе, а будто первый месяц», — написала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Психиатр Шуров назвал «голую» вечеринку Ивлеевой классикой личностных расстройств.