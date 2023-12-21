Психиатр Шуров о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Классика личностных расстройств»

Скандальная тусовка, устроенная популярным блогером, вызвала не только положительные эмоции.

Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева устроила «голую» вечеринку, которую презентовала как самую развратную тусовку года. Откровенное мероприятие под названием Almost naked party прошло в одном из клубов Москвы в ночь с 20 на 21 декабря. Гостями стали многие звезды российского шоу-бизнеса. Однако громкое празднество вызвало не только положительные эмоции у публики. По мнению психиатра и нарколога Василия Шурова, ничего позитивного в этом зрелище быть не может.

«К сожалению, когда реальных достижений жизни нет, вот люди ведут себя так. Устраивают какие-то полуголые оргии в центре Москвы. Я не знаю, у Ивлеевой расстройство пищевого поведения или она ходит к пластическим хирургам, как все вновь обретшие прекрасные наши звезды в кавычках. Поэтому, что тут было? Месячник пластической хирургии? Все побежали демонстрировать, как они похудели, какие они прекрасные, трясти различными частями тела перед камерой. Конечно, впечатление омерзительное. Это кич, дурновкусие, ненужная демонстрация разгульной жизни. Поэтому оценки у меня категорически отрицательные», — поделился своим мнением специалист в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Василий Шуров отмечает, что, если у кого-то есть желание устроить или посетить подобную вечеринку, то никто не мешает сделать мероприятие закрытым. Однако, как считает психиатр, здесь речь идет именно о желании хайпа. Что говорит, очевидно, о нарушении личностных расстройств.

Кстати, по информации некоторых СМИ, развратной тусовкой уже заинтересовались общественники и даже якобы обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить и саму Ивлееву, и ее скандальное мероприятие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита заступилась за Ивлееву после ее «голой» вечеринки.