«Бог послал»: Гуф закрутил новый роман спустя два месяца после развода

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Гуф закрутил новый роман спустя два месяца после развода

«Бог послал»: Гуф закрутил новый роман спустя два месяца после развода

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Рэпер не уточнил, как зовут его новую избранницу и чем она занимается. Но отметил, что она не связана с миром шоу-бизнеса.

Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, через два месяца после развода с Юлией Королевой рассказал о переменах в личной жизни. Оказалось, что он встретил новую любовь, которая, по его словам, была ему послана свыше.

«Как-то вот Бог послал… Поймал взгляд просто. Счастье любит тишину», — кратко заявил артист в интервью Алене Жигаловой в ее YouTube-шоу.

Несмотря на сложные отношения в прошлом, артист, по его словам, не разочаровался в любви. Его новая возлюбленная, как и вторая бывшая жена, намного младше знаменитости. Имени избранницы рэпер не стал раскрывать. Лишь рассказал, что девушка не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Гуф также признался, что между ними большая любовь. И отметил, что если бы не она, он бы точно разочаровался во всех женщинах.

К слову, с Королевой артист расписался в московском ЗАГСе менее двух лет назад, в прошлом году у пары родилась дочь. Конфликты в браке начались в марте этого года еще на отдыхе. Тогда из-за срыва он забрал у жены документы и не отпускал домой. Тогда паре удалось помириться. Однако в июне Королева подала на развод, а решение суда вынесли на осень. Расставание прошло тихо, был урегулирован вопрос и по алиментам.

В начале же декабря скандал между экс-супругами возобновился. Это случилось на отдыхе в Таиланде. Рэпер стал публиковать в своей социальной сети видео странного рода. Королева же поделилась, что Гуф пытался ворваться на территорию дома с кастетом. По словам девушки, исполнитель пытался найти предполагаемого «несуществующего» любовника. А на днях и вовсе артист заявил, что бывшая жена его не любила, а чувства испытывала лишь к его деньгам.

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