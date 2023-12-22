Норвежский круизный лайнер с пассажирами попал в шторм и потерял управление

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Представитель компании, которая организовывает круизы, сообщил, что лайнер планируют взять на буксир и отвести в ближайший порт Дании.

Норвежский круизный лайнер с пассажирами попал в шторм и потерял управление

Фото: Березнюк Юрий / ТАСС

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Норвежский круизный лайнер Maud с пассажирами на борту (226 человек) попал в шторм «Пиа» в Северном море и столкнулся с трудностями в управлении судна, передает New York Post.

Как в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сообщил представитель компании Hurtigruten, организовывающей эти круизы, что лайнер сейчас «дрейфует», ведь дальше продолжать движение не может.

«В полдень с судна поступил экстренный сигнал. Нам сообщили о пропаже электричества после того, как корабль столкнулся с огромной волной. Однако ни об одном пострадавшем не сообщалось. Состояние корабля еще оценивается», — рассказал представитель компании.

Кроме того, стало известно, что лайнер двигался из норвежского города Флуре в портовый город Тилбери в Великобритании. Из-за шторма у судна выбило несколько окон. Также, вероятно, на командный мостик попала вода.

В настоящее время проводится спасательная операция. Лайнер планируют взять на буксир и отвести в ближайший порт Дании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России будут развивать железнодорожное сообщение.

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