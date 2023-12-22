Подложили свинью: как Украина подставляет европейских союзников из-за газа

Focus: отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе
Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance / ТАСС
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В странах Европы растут беспокойства в связи с намерением украинских властей.
Европу ждут большие проблемы в случае отказа Украины от российского газа. Как пишет издание Focus, если Киев не продлит договор о транзите, это приведет к повышению цен для европейских потребителей.
«Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей», — говорится в статье.
Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
Украина не разрывает контракт сейчас «исключительно из-за своих европейских партнеров». Чернышов пояснил, что они не хотят ограничить возможность некоторых стран Евросоюза, которые также являются партнерами Украины, получать газ и готовиться к зиме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская компания «Газпром» подала иск к «Нафтогазу Украины».
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