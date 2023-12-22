Подложили свинью: как Украина подставляет европейских союзников из-за газа

В странах Европы растут беспокойства в связи с намерением украинских властей.

Европу ждут большие проблемы в случае отказа Украины от российского газа. Как пишет издание Focus, если Киев не продлит договор о транзите, это приведет к повышению цен для европейских потребителей.

«Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей», — говорится в статье.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

Украина не разрывает контракт сейчас «исключительно из-за своих европейских партнеров». Чернышов пояснил, что они не хотят ограничить возможность некоторых стран Евросоюза, которые также являются партнерами Украины, получать газ и готовиться к зиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская компания «Газпром» подала иск к «Нафтогазу Украины».