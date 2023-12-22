Новые подробности: Дед Мороз-альпинист из Челябинска погиб на глазах жены и ребенка

Мужчина хотел поздравить детей с наступающим Новым годом, но сорвался с высоты 24-го этажа.

Мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза, сорвавшийся с балкона в Челябинске, погиб на глазах жены и ребенка. Как пишет URA.RU, семья мужчины в этот момент находилась во дворе с остальными жителями района.

По словам источника, альпинист исполнял трюки на специальном снаряжении, когда супруга с ребенком уже стояли внизу.

«Изначально падение альпиниста приняли за неудачный розыгрыш. Очевидцы не смогли сразу поверить в происходящее и решили, что это манекен», — рассказал собеседник издания.

Вечером 21 декабря мужчина-альпинист в костюме Деда Мороза хотел поздравить детей с наступающим праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа у всех на глазах.

Предварительно, мужчина перепутал веревки, в результате чего упал с большой высоты и разбился насмерть. На месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие (18+) кадры падения альпиниста с 24-го этажа.