Тем временем Венгрия продолжает блокировать процесс интеграции Незалежной в союз.

Принятие Украины в Евросоюз подорвет всю внутреннюю систему Европы и приведет к развалу самой организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Принять в Евросоюз такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения о принятии Украины в Евросоюз с новыми российскими территориями. Песков отметил, что Донецкая и Луганская народные республики и Запорожская и Херсонская области — неотъемлемая часть России.

«Речь идет о российских регионах, неотъемлемой части РФ, со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать», — указал он.

Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против переговоров на тему присоединения Украины к Евросоюзу. По его словам, Киев просто не готов к интеграции в союз. Он заверил, что при его правительстве Украина не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков.

Тем не менее, переговоры по рекомендации Еврокомиссии были начаты. Орбан в принятии решения участия не принимал, как писали западные СМИ. Сам премьер заверил, что не собирается разделять это «плохое решение» с другими лидерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия призывает Евросоюз не выделять деньги на нужды Украины в ближайшую пятилетку.