«Денег нет»: Венгрия требует ЕС не помогать Украине следующие пять лет

Орбан предлагает ЕС не помогать Украине в течение пяти лет
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
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В Европе рано или поздно снова поднимут вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро, однако Будапешт свою позицию менять не собирается.
Венгрия призывает Евросоюз (ЕС) не выделять деньги на нужды Украины в ближайшую пятилетку. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил во время подведения итогов 2023 года.
По словам Орбана, ЕС во время одного из зимних саммитов снова поднимет вопрос о внесении поправок в бюджет союза на 2024–2027 годы. Европейские лидеры хотят вписать туда 50 миллиардов евро, которые впоследствии отправятся Киеву.
«Этих денег сейчас нет <… > Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет», — прокомментировал Орбан во время пресс-конференции.
Он отметил, что Еврокомиссия намерена получить эти средства путем займа, присвоить европейскому бюджету, а после отправить Украине.
Венгрия заблокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму, который выделяется из Европейского фонда мира. Также страна не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи, рассчитанных до 2027 года. Без одобрения Будапешта Киев рискует остаться без 570 миллиардов евро.
Ранее Орбан выступил против переговоров на тему присоединения Украины к ЕС. По его словам, Киев просто не готов к интеграции в союз. Он заверил, что при его правительстве Украина не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков.
Тем не менее, переговоры по рекомендации Еврокомиссии были начаты. Орбан в принятии решения участия не принимал, как писали западные СМИ. Сам премьер заверил, что не собирается разделять это «плохое решение» с другими лидерами.
Ранее 5-tv.ru, что в Евросоюзе нашли способ «заткнуть» Венгрию.
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