В Кремле заявили о весьма сбалансированной позиции Путина по теме мигрантов

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Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Песков: Путин готовит перечень поручений по теме мигрантов

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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В России действует определенная система, но ее нужно совершенствовать, подчеркнули в администрации президента.

Президент России Владимир Путин готовит перечень поручений, касающийся темы мигрантов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Вы знаете сбалансированную позицию Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная… Сейчас готовится перечень поручений», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что тема мигрантов стоит весьма актуально на повестке дня. По его словам, в России действует определенная система, но ее нужно совершенствовать, что и будет делаться по итогам прямой линии и большой пресс-конференции Путина.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление патриарха Кирилла об угрозе потери многонациональной России из-за мигрантов. Он обратил внимание, что в некоторых районах городов, в том числе и российской столице, жизнь горожан «почти невыносима».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказывания Прилепина о мигрантах, приезжающих в нашу страну на заработки.

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