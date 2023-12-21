«Личное мнение»: в МИД РФ прокомментировали слова Прилепина про Узбекистан

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 61 0

МИД Узбекистана вызвал российского посла из-за высказывания Прилепина

«Личное мнение»: в МИД РФ прокомментировали слова Прилепина про Узбекистан

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Мария Захарова напомнила о теплых партнерских отношениях наших стран.

В МИД РФ прокомментировали последние высказывания Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к РФ, назвав это личным мнением писателя. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Прежде Прилепин порассуждал о присоединении к РФ тех территорий, из которых приезжают в нашу страну на заработки мигранты. В этом контексте он упомянул и Узбекистан.

Дипломат подчеркнула, что на сегодняшний день Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Что в очередной раз подтверждает недавняя встреча президентов наших стран Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Что касается слов сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и писателя Захара Прилепина, высказывания нужно понимать как его личное мнение.

«Совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — сказала Захарова.

Ранее в связи с высказываниями Прилепина МИД Узбекистана вызвало посла России Олега Мальгинова, а также «выразило озабоченность» словами писателя. Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что высказывание было интерпретировано неправильно. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе фракции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала голословными обвинения Санду в адрес России.

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«Личное мнение»: в МИД РФ прокомментировали слова Прилепина про Узбекистан

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