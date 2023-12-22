«Я люблю эту девчонку»: Шура похвалил Валю Карнавал после скандала на шоу

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 4 533 0

Певец Шура после громкого скандала похвалил творчество Вали Карнавал

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Dietsch - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Певец Шура похвалил Валю Карнавал после скандала на шоу. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru артист честно высказал мнение по поводу творчества девушки-блогера и отметил, что критика пошла ей на пользу.

«Про Валю Карнавал как было? Обидел! Нет, я люблю эту девчонку, которая реально себя, может, даже благодаря всем этим делам, то что (Лариса — Прим. ред.) Долина ее тогда немножко (критиковала — Прим. ред.), потом я ее немножко… Так она, смотри, как себя воспитала! Она пошла, выучилась, сделала себя человечком поющим. Она научилась и петь, и подавать себя», — высказался он.

Конфликт Шуры и Карнавал произошел на съемках музыкального шоу. Исполнитель огрызнулся в адрес молодой блогерши и припомнил ей ссору с Долиной, которая назвала ту некомпетентной певицей.

Сейчас Шура убежден, что Карнавал проявила себя. Хотя у нее и нет мощного диапазона, отметил артист, но она молодец и отлично справляется.

«Она взяла ту нишу, за которую ее ругали, взяла и всем показала: „Идите вы все!“» — подчеркнул исполнитель.

Также он отметил творчество других молодых артистов — Вани Дмитриенко и Mia Boyka. Всех «ребятишек наших», как признался Шура, он обожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычной традиции Шуры под бой курантов.

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