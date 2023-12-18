Трусы на люстру: певец Шура рассказал о своей необычной традиции под бой курантов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Певец Шура под бой курантов закидывает трусы на люстру

Трусы на люстру: певец Шура рассказал о своей необычной традиции под бой курантов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По признанию артиста, это не просто забава, а целый обряд. Но для чего?

Актриса Елена Бирюкова и певец Шура под бой курантов закидывают на люстру красные трусы. О такой странной традиции звезды рассказали в шоу на одном из федеральных каналов.

«Кто-то там что-то пьет, а я трусы кидаю. И пускай висят», — заявил музыкант.

Шура добавил, что с помощью подобного обряда он приманивает деньги. Им пользуется и Елена Бирюкова. Актриса заявила, что ее муж совсем не против этого.

«Мой муж веселится — ему очень нравится. Почему нельзя повесить трусы в нашей спальне?» — удивляется артистка.

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