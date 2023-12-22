Там разрабатывают передовые технологии лечения, которые затем внедряются в клиническую практику.

Сеченовский университет — знаменитый Первый мед в Москве — отмечает важную дату. Старейшему медицинскому ВУЗу страны исполнилось 265 лет.

Сейчас это научный центр мирового уровня: он готовит не только врачей, но и исследователей, биоинженеров, биоинформатиков. Разрабатывает передовые технологии лечения, которые затем внедряются в клиническую практику.

«Мы с этого года запускаем проект, он называется „Орган на заказ“. Что даст возможность нам создавать новые органы, новые ткани, что даст возможность также улучшить качество и продолжительность жизни наших пациентов. <…> И с помощью 3D-принтера, и других, так сказать, новых технологий, которые внедряем в научно-технологическом парке биомедицины», — сказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

К торжествам открыли Культурный центр университета, там работает выставка «История. Настоящее. Будущее». ВУЗ начинался как медицинский факультет Московского университета.

Его выпускники — Склифосовский, Пирогов, Чехов и сам Сеченов — его именем учебное заведение назвали в советские годы. Сейчас в Первом меде 117 кафедр, почти 25 тысяч студентов, в том числе 5 тысяч иностранных, конкурс — 37 человек на место.