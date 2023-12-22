Картину Брюллова в Русском музее отреставрируют на глазах у посетителей

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Наблюдать за процессом можно через стеклянную перегородку.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Специалисты петербургского Русского музея приступили к масштабной реставрации картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Ее сняли со стены и перенесли в соседний зал.

Впервые в истории нашей страны все работы будут проводиться прямо на глазах у посетителей. Наблюдать за процессом можно через стеклянную перегородку.

Реставрация продлится в течение десяти месяцев. За 200 лет с момента создания картина пострадала в том числе и от многочисленных переездов.

Специалистам предстоит восстановить яркость красок, убрать лишние слои лака, укрепить и отреставрировать раму. И уже в следующем году шедевр Брюллова станет главным экспонатом на выставке к 225-летию художника.

Ранее 5-tv.ru писал, что уникальная технология NFT будет защищать произведения искусства Эрмитажа.

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