Страшное ДТП, «психушка» и наркотики: какой путь прошла дочь Успенской к большой славе

Переломившая опасную привычку знаменитость сегодня может дать фору многим «звездным деткам».

До недавних пор о судьбе и здоровье Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской, было мало что известно. Все изменилось в январе 2020 года: она появилась в эфире федерального канала, где заявила, что уже не первый год борется с наркотической зависимостью из-за семейных проблем.

Прошло три года, и от былых трудностей не осталось и следа: из «гадкого утенка» Плаксина превратилась в перспективную певицу. О том, какой путь пришлось ей пройти, чтобы выступать на сцене бок о бок с матерью, читайте в материале 5-tv.ru.

Детские годы Плаксиной

С отцом Плаксиной Успенская познакомилась уже будучи известной исполнительницей. Четвертый муж артистки не скупился на щедрые подарки, рассчитывая на то, что супруга подарит ему семейное счастье.

Уже 1989-м певица подарила Александру Плаксину долгожданную дочь. В немногочисленных интервью того времени Успенская, будучи звездой шансона, сознавалась: «ее Таня» росла избалованным ребенком.

Знаменитые мать и отец делали все, чтобы их единственная наследница ни в чем не нуждалась. Позже именно эту тактику Успенская назовет своей главной ошибкой.

Достаточно быстро Плаксина поняла, что может вить из родителей веревки, чем успешно пользовалась до поры. С легкой руки матери и отца Татьяна получила музыкальное образование, училась в колледже искусств, а позже увлеклась йогой и духовными практиками. Казалось, чего еще можно желать родителям, чей ребенок показывает результаты?

Черная полоса

Мечты о возможном счастливом будущем перечеркнула авария. В 2018 году Плаксина угодила в ДТП с автобусом с велосипедом.

Девушка получила травму головы и потеряла часть зубов. Ошарашенная случившимся Успенская нашла дочери лучших врачей в Швейцарии: медики делали все возможное, чтобы поставить пациентку на ноги.

Пережитое потрясение оставило глубокий след на психическом состоянии Татьяны. Девушка сбрила волосы, а позже и вовсе пустилась во все тяжкие: Плаксина начала употреблять наркотики и уходить из дома.

В эфире федерального канала восходящая знаменитость рассказывала: глубокая депрессия в совокупности с семейным разладом между отцом и матерью едва не свели ее в могилу.

«Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило», — вспоминала Плаксина о том, как стала жертвой своей подруги.

Чтобы победить зависимость, дочери певицы приходилось не раз лечиться в спецклиниках. Еще спустя время Плаксина расскажет: она неоднократно становилась свидетелем разборок матери с отцом.

В тот момент, чувствуя себя одинокой, Татьяна мечтала о примирении родителей, но вместо него случился грандиозный развод, что в итоге обострило и без того сложную ситуацию.

Скандалы с матерью и «годы в психушке»

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

В феврале 2020 года единственная дочь Успенской вышла в СМИ с оглушительным заявлением: все эти годы она подвергалась давлению и побоям со стороны королевы шансона. По словам Плаксиной, Успенская на несколько лет принудительно заточила ее в психиатрическую клинику в другой стране в надежде побороть зависимость.

«Меня там закрыли, забрали телефон, <…> хотя я уже была чиста. Это оказалась обычная психушка, меня там закололи, что у меня слюни текли. У меня после этого месячные остановились, я несколько недель была как овощ», — рассказывала она.

Тогда же Плаксина поведала: Успенская только на публике создает видимость любящей матери. За закрытыми дверями, говорит она, в доме творился персональный ад: певица выселяла дочь из собственной комнаты, поднимала руку и голос.

«Она говорит: „Это не твой этаж, это не твой дом, у тебя здесь ничего нет“. Потом она просто меня толкнула и взяла за горло, сказала: „Я тебя щас задушу“. Я ее оттолкнула. Меня схватили двое, заперли в комнате, но я чудом вырвалась и побежала к себе», — отмечала она.

Успенская, в свою очередь, ни один из озвученных фактов не подтверждала, уверяя: журналисты делают все, чтобы выманить из ее дочери «жареные подробности» за деньги.

«Оставьте меня в покое, пожалуйста! Вы только ищите грязь какую-нибудь. У Тани все в порядке. Она уже ответила таким, как вы, которые сидят и копают грязь. Ищите свою грязь в своих трусах!» — говорила в гневе она.

Спустя почти год ситуация повторилась практически полностью: в личном микроблоге Татьяна обнародовала таинственное послание, в котором сообщила — мать якобы насильно удерживает ее в стенах собственного особняка, не позволяя выйти даже на прогулку. Тогда крики о помощи Плаксиной общественность, впрочем, сочла актом очередного спектакля и в мольбы об освобождении Татьяны не поверила.

«Я думаю, ей не дает покоя слава ее матери. Ведь Любовь Успенская по сей день востребована, а дочь не смогла себя реализовать. Страдания и привели Татьяну к тому, что она стала употреблять наркотики», — утверждал психолог Сергей Ланг в беседе с одним из крупных СМИ.

Из гадкого утенка в звезду попсы

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Наладить отношения с матерью Татьяне удалось только спустя почти два года после разгоревшегося семейного скандала. Первый шаг сделала именно Плаксина.

«Я начала очень скучать по маме, но боялась ей позвонить, потому что думала, что она в обиде на меня и не захочет меня слышать долгие годы», — вспоминала Татьяна.

Успенская приняла дочь с распростертыми объятиями. Они снова встретились после долгой разлуки.

«Я ее увидела, обняла и поняла, что больше никогда не допущу, чтобы кто-то ее попытался обидеть», — говорила певица.

Именно с легкой руки матери Плаксина и решила штурмовать отечественный шоу-бизнес. За несколько месяцев Татьяна объехала все крупные музыкальные премии, «светилась» на федеральных каналах на одной сцене с матерью и даже наняла собственный персонал — визажистов, имиджмейкеров и стилистов. Звездная мама, в свою очередь, оценивает способности своей единственной дочери по высшему разряду.

«Планы — сделать Таню большой звездой. Потому что я услышала и увидела в ней потенциал. Таня сегодня поет намного круче, чем я, когда начинала и была „сырая“. У Тани есть потенциал быстрее стать большой звездой, чем у меня», — откровенно призналась она.

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