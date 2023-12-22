В поисках копии: кем Канье Уэст заменял в своей жизни Ким Кардашьян
Канье Уэст был в трех отношениях после развода с Ким Кардашьян
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Рэпер все-таки смог склеить разбитое сердце после развода, но чего ему это стоило?
Последний год рэпер Канье Уэст счастлив с новой возлюбленной Бьянкой Сенсори, несмотря на критику со стороны общественности. После развода с Ким Кардашьян все попытки исполнителя построить отношения скорее шокировали поклонников, пишет издание 7Дней.ru.
Джулия Фокс
Об отношениях Уэста и Джулии Фокс стало известно сразу после развода рэпера с Кардашьян. Актриса сама открыто рассказала про свидание с Канье.
Их союз многие воспринимали как пиар, хотя пассия опровергала эти домыслы. Так или иначе, роман с Уэстом помог ей продвинуться по карьерной лестнице: Фокс стали чаще звать на рекламные съемки.
Винетрия
После нее Уэст нашел еще одну даму, но уже помоложе. 22-летняя Винетрия на его фоне выглядела ребенком, так что и в эти отношения никто не поверил.
Таблоиды писали, что Канье настолько переживал из-за развода с Кардашьян, что пытался найти хоть кого-нибудь, с кем можно забыться.
Чейни Джонс
Следующей пассией рэпера снова стала похожая на бывшую жену девушка. Примечательно, что в отношениях Джонс будто бы специально пыталась во всем копировать Кардашьян.
Возможно, потому что поняла, что так Канье пробудет с ней дольше. Но рэпер быстро понял, что ей нужна популярность, поэтому разорвал отношения.
Бьянка Сенсори
В начале 2023 года стало известно, что Уэст тайно женился на своей подчиненной Бьянке Сенсори. В итоге этот союз оказался самым долгим из всех, не считая брака с Кардашьян.
Правда, звездная парочка часто удивляет публику своими выходками и внешним видом. Осенью они даже предавались интиму на публике.
У некоторых из приближенных к супругам сложилось мнение, что рэпер пытается превратить свою нынешнюю пассию в копию Кардашьян. Друзья Бьянки переживают, что она полностью подчиняется Уэсту: они даже пытались вытащить ее из лап Канье, но та заявила, что они завидуют ее популярности и сказала им «отвалить».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером своего бренда Yeezy.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
86%
1.30 100.51
1.46
Нашли ошибку?