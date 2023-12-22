Два брата и сестра: как в Россию вернули троих детей с Украины

Как российской и украинской сторонам удалось договориться?

Трое детей вернулись к родителям в Россию с Украины. Об этом в Telegram-канале рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Два брата девяти и 17 лет и их сестра 12 лет вернулись в Россию — к маме и папе. Сопровождала их бабушка, с которой дети, по семейным обстоятельствам, жили на Украине с конца 2021 года», — написала она.

По словам Львовой-Беловой, родители пытались забрать детей несколько раз, но не было необходимых документов. В июле 2023 года отец обратился с просьбой о помощи к омбудсмену в Белгородской области Галине Пятых, после чего началась работа.

Для вывоза детей Россия взаимодействовала с украинской стороной при посредничестве государства Катар. В результате было решено вернуть их в сопровождении бабушки.

Белгородские власти окажут семье необходимую поддержку. Помощь в воссоединении детей с семьей, подчеркнула омбудсмен, является поручением президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара.