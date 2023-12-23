В последнее время киевский режим столкнулся с существенным сокращением помощи со стороны Штатов. Как дела будут обстоять в следующем году?

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год в размере 883,3 миллиарда долларов, сообщили в Белом доме.

Документ предполагает выделение средств на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.

Примечательно, что в бюджет заложена помощь Украине в размере на сумму в 800 миллионов долларов. Большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом. Он находится на рассмотрении в конгрессе.

Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Конгресс США на протяжении нескольких недель не может согласовать выделение средств киевскому режиму. Запрос должны утвердить обе палаты — против выступают республиканцы. За это время к согласию прийти не удалось. В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы.

В конце декабря Вашингтон выделит Киеву остатки военной помощи на один миллиард долларов. И на этом все. Пентагон уже попросил не беспокоить его до следующего года и пожелал всем «веселого Рождества».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, выгоду от конфликта на Украине признала Чехия.