Про Украину не забыли? Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год
Фото: Reuters / Joshua Roberts
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В последнее время киевский режим столкнулся с существенным сокращением помощи со стороны Штатов. Как дела будут обстоять в следующем году?
Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год в размере 883,3 миллиарда долларов, сообщили в Белом доме.
Документ предполагает выделение средств на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.
Примечательно, что в бюджет заложена помощь Украине в размере на сумму в 800 миллионов долларов. Большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом. Он находится на рассмотрении в конгрессе.
Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. Конгресс США на протяжении нескольких недель не может согласовать выделение средств киевскому режиму. Запрос должны утвердить обе палаты — против выступают республиканцы. За это время к согласию прийти не удалось. В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы.
В конце декабря Вашингтон выделит Киеву остатки военной помощи на один миллиард долларов. И на этом все. Пентагон уже попросил не беспокоить его до следующего года и пожелал всем «веселого Рождества».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, выгоду от конфликта на Украине признала Чехия.
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