«Получила еще больше»: Чехия признала выгоду от конфликта на Украине
Копечный: Чехия получила выгоду от косвенного участия в конфликте на Украине
Фото: REUTERS / Kuba Stezycki
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Партнеры по НАТО покрыли Праге все расходы. Но и это не все.
Уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный заявил, что Чехия потратила много на украинский конфликт, но взамен получила еще больше. Об этом он рассказал в беседе с изданием Český rozhlas.
«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше», — прокомментировал он.
Копченый пояснил, почему косвенное участие в конфликте Москвы и Киев стало выгодным для Праги. Во-первых, по его словам, союзники по НАТО возместили стране деньги за отправленную в зону СВО технику. В частности Дания, Нидерланды и США оплачивали поставки ВСУ.
Во-вторых, на фоне конфликта Чехия нарастила выпуск крупнокалиберных снарядов. Показатели оборонной промышленности выросли на целых 600-700%, подчеркнул Копченый.
И в-третьих, добавил собеседник, в Чехию из Украины бежали люди, которые превратились в дополнительные рабочие руки. По его данным, сейчас в стране трудоустроены порядка 120 тысяч украинцев.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине хотят мобилизовать уехавших из страны мужчин.
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