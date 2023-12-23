Крымские власти выявили многочисленные нарушения при передаче полуострова УССР

Найдены нарушения сразу в трех конституциях.

Владимир Константинов, глава крымского парламента и сопредседатель специальной рабочей группы, заявил, что во время передачи Крыма в 1954 году в состав УССР были допущены рекордные объемы правового нигилизма, а также игнорирование действующего на тот момент законодательства. Об этом сообщили в РИА Новости.

В материале агентства отмечается, что рабочая группа окончила подготовку запроса в Конституционный суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Выявились серьезные нарушения конституций СССР, РСФСР и УССР.

Политик задается вопросом, что в 1954 году могло помешать оформить процедуру передачи Крымского полуострова согласно всем законам.

«Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — заметил Константинов.

Крым снова вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного референдума, в котором около 97% избирателей высказались за вхождение в состав РФ. Украина не признает итоги референдума и по-прежнему считает полуостров своей территорией, временно оккупированной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Крымом уничтожено 26 украинских дронов.