Над Крымом уничтожено 26 украинских дронов
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Министерство обороны России выступило с заявлением.
Фото: © РИА Новости
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Над Крымским полуостровом за последние два часа уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны России выступило с заявлением.
Известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились со своей задачей.
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