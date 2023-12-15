Над Крымом уничтожено 26 украинских дронов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Министерство обороны России выступило с заявлением.

Над Крымом уничтожено 26 украинских дронов

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Крымским полуостровом за последние два часа уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны России выступило с заявлением.

Известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились со своей задачей.

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