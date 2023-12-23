Немцы считают Олафа Шольца слабым политиком

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Spiegel: Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков Германии

Немцы считают Олафа Шольца слабым политиком

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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В то же время на своем втором месте остался глава Минобороны Борис Писториус.

Канцлер Германии Олаф Шольц сильнее всех просел в декабрьском рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel. График подготовила компания Verian.

Так, Шольц потерял 14 процентных пунктов и оказался во второй половине списка из 20 политиков, заняв 14-е место. Уровень одобрения также снизился у главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Каждая из них опустилась на четыре процента.

В то же время на своем втором месте остался глава Минобороны Борис Писториус. Лидирующую строчку в рейтинге одобрения занимает федеральный президент Франк-Вольтер Штайнмайер.

Кроме того, указывается, что больше всего процентных пунктов набрали лидер оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зедер (плюс семь) и политик Сара Вагенкнехт (плюс восемь).

Недавно в Германии заговорили о серьезном государственном кризисе из-за финансовых проблем, масштаб которых нарастал некоторое время, а теперь его невозможно скрыть. В том числе все это связано с выделением огромных средств на поддержку Украины. Немецкий журнал Focus в конце ноября опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц отправил Орбана за кофе при обсуждении вступления Украины в ЕС, чтобы остальные члены проголовали «за».

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