«Лучше девочку»: Наталья Подольская вновь планирует стать мамой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 31 0

Наталья Подольская собирается рожать в третий раз

«Лучше девочку»: Наталья Подольская вновь планирует стать мамой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда призналась, что готовится стать многодетной мамой.

Поп-певица Наталья Подольская поделилась, что вновь задумывается о рождении ребенка. Об этом рассказало издание dni.ru.

Больше десяти лет исполнительница замужем за Владимиром Пресняковым, союз с которым для нее стал первым. Супругу она уже подарила двух замечательных сыновей Артемия и Ивана. Однако Подольская не отрицает, что в семье может появиться еще одна представительница прекрасного пола — возможно, у наследников появится сестренка.

«Я бы с удовольствием еще третьего родила, лучше — девочку», — призналась артистка в одном из последних интервью.

Так, знаменитость подогрела интерес фанатов к щепетильной теме. Чуть раньше вместе с мужем она не раз говорила о мечте стать родителями дочки. По этому поводу в Сети часто ходили слухи о возможной беременности Натальи. Поклонникам остается только ждать новостей от звездной пары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская раскрыла секрет успеха Ильи Авербуха.

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