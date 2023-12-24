Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 38 0

Песков заявил NYТ о готовности Путина к переговорам только при достижении целей СВО

Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Украинские власти отрицают любые попытки и варианты начать переговорный процесс.

Президент РФ Владимир Путин готов к проведению переговорного процесса по украинскому конфликту только для достижения целей специальной военной операции России. Об этом сообщил в беседе с The New York Times Дмитрий Песков, его процитировало агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента отреагировал на информацию издания о том, что российский лидер якобы подавал сигнал о готовности прекратить огонь в зоне украинского конфликта на текущей линии фронта. Песков подчеркнул, что данные формулировки неверны по своей концепции.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», — отметил пресс-секретарь президента.

Украинские власти отрицают любые попытки и варианты начать переговорный процесс. РФ неоднократно заявляла о готовности провести переговоры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Италии заявили о необходимости начать переговоры по Украине.

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