Начинала с коровника и мечтала стать дворником: что скрывает Анастасия Ивлеева

Это сейчас жизнь блогера похожа на сказку, а когда-то звезда из Ленинградской области и мечтать не могла о такой жизни.

Блогер Анастасия Ивлеева за достаточно короткое время сделала головокружительную карьеру. Хотя раньше она и подумать не могла о такой популярности. 5-tv.ru собрал любопытные, неизвестные и порой шокирующие факты о знаменитости.

Где только не работала…

Ивлеева родилась 8 марта 1991 года в Ленинградской области. Ее детство прошло в деревне Разметелево. Девочку воспитывала одна мама, папа бросил семью еще до рождения дочери. Родительнице тогда приходилось несладко — она трудилась обычной дояркой в коровнике на местной ферме. Но женское счастье после развода все же обрела. У Ивлеевой есть сводный брат Анатолий, воспитанием которого занималась она, так как мама усердно трудилась.

Ивлеева в детстве. Instagram* / nastyaivleeva

На сцене Ивлеева оказалась еще учась в школе: вела вечера, КВН, а также пела и танцевала. Она признавалась, что детство и юность у нее были бедными. Порой ей с трудом хватало денег на небольшую шоколадку. Но такой период лишь закалил будущую знаменитость. После школы она устроилась мастером в петербургском маникюрном салоне, зарабатывала по 50 рублей за сеанс. Работала и администратором в ночной клубе, и официанткой в ресторане и даже уборщицей в автосалоне. А в 2015 году взяла да и махнула покорять Москву.

Помог Ивлеевой в столице обосноваться солист группы «Челси» Арсений Бородин. Нашел блогеру работу хостес в модном ночном клубе. Хотя позже она признавалась, что в детстве мечтала быть дворником.

«В детстве я мечтала стать дворником, потому все люблю руками делать, особенно хорошо получается ими просто махать», — честно признавалась Ивлеева.

Заработала первый миллион на мысли о ларьке по ремонту обуви

Параллельно работая, Ивлеева стала развивать свою страницу в социальной сети. Поначалу она показывала публике спортивные упражнения. И только потом принялась создавать вайны — смешные ролики с собственным участием. А дальше все пошло, как говорится, как по маслу. Популярность в соцсетях стала расти. Вскоре ее пригласили в качестве ведущей в реалити-шоу «Можно все». Телеопыт оказался незамеченным для публики, но ее приглядели продюсеры тревл-шоу, которые и позвали работать. Она признавалась, что до этой работы была лишь в Лондоне, но ей всегда хотелось увидеть мир. Поэтому такой работе очень обрадовалась, хотя английский язык практически не знала. Однако именно неидеальное знание английского языка и стало ее фишкой. Тогда же она заработала свой первый миллион, решив открыть ларек с обувью. Заняла денег у одного богатого друга, думала нанять человека, чтобы он сидел и ремонтировал обувь.

«Но ничего так и не открыла, деньги просто потратила на себя. К счастью, щедрый спонсор назад денег так и не потребовал», — вспоминала Ивлеева.

Теперь же она благодаря рекламе в соцсетях зарабатывает от одного до трех миллионов рублей в сутки. И может позволить себе купить брендовые стринги, стоимость которых достигает почти два с половиной миллиона рублей.

Неравнодушна к мужским достоинствам и откровенным фотосессиям

Ивлеева не скрывала — ей важны все составляющие в мужчине. И большой половой орган не исключение. А также в одном из интервью отмечала, что ей жаль тех, кого природа не одарила большим мужским достоинством. Кроме того, блогер не стесняется и откровенных фотосессий. Первое предложение сняться в подобной фотосессии ей предложили, когда она жила еще в родном Разметелево, утверждала Ивлеева.

«За» естественность

Ивлеева всячески отрицает, что когда-либо делала пластические операции. По ее словам, только виниры вставила — ради правильной белоснежной улыбки. В повседневной жизни и, порой выходя в свет, не стыдиться надевать спортивную одежду и кроссовки. А вот строгие вечерние платья и туфли на каблуке, напротив, не уважает. За подобный стиль в одежде друзья прозвали Ивлееву даже не иначе как «леди-гопник».

Большая фанатка татуировок

Ивлеева — большая фанатка татуировок. Instagram* / nastyaivleeva

Ивлеева — большая фанатка татуировок. Список у нее крайне внушительный: самолет, сердце, сова на предплечье, бабочка на лопатке, латиноамериканские мотивы на бедре, ласточка и цветы на левом запястье, свадебные кольца на левой кисти и многие другие. Даже надпись на грузинском языке «Бандиты» в память о путешествии в Тбилиси. Причем некоторые татуировки блогер делала прямо во время съемок тревел-шоу. К примеру, в Таиланде и других экзотических странах.

На четвертом десятке так и не стала мамой

Ивлеева открыто обсуждает тему материнства и объясняет, почему она пока не обзавелась детьми, хоть в следующем году ей и исполнится 33 года. По ее словам, у нее никак не получается создать крепкий брак, долгосрочный союз. Всему виной то, что она не встретила еще того единственного и неповторимого.

«Да и мой трудоголизм мешает — времени на свидания совершенно нет», — добавляла она.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.