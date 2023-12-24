Залужный практически непобедим: Зеленского опустили с небес на землю

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

IFQ: Залужный обойдет Зеленского в случае проведения выборов на Украине

Залужный практически непобедим: Зеленского опустили с небес на землю

Фото: www.globallookpress.com / Pool / Ukrainian Presidentia

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С каждым днем раскол в украинских элитах все больше.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный с большой долей вероятности мог бы обойти действующего президента страны Владимира Зеленского на предстоящих выборах в следующем году, сообщило издание IL Fatto Quotidiano.

«Зеленский знает, если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — сказано в материале.

Кроме того, обозреватель отметил, что любое решение Залужного вызывает у Зеленского раздражение, и с каждым днем скандал между политическим и военным руководством лишь нарастает. Он уже вышел за границы Украины.

«Все чаще происходят столкновения между теми, кто хотел бы видеть Зеленского на посту президента, и теми, кто, напротив, стремится его заменить. Возможно, на нынешнего главнокомандующего ВСУ», — добавлено в материале.

К слову, конфликт в верхах Украины начался после того, как Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. Это заявление больше всего разозлило главу киевского режима. Западные журналисты заметили, что Залужный внезапно пропал с совместных фото с Зеленским. А не так давно в кабинете главкома ВСУ нашли прослушивающие устройства. Идентифицировать установщика не представилось возможным, поскольку устройства были изготовлены из элементов неустановленного образца. Местное украинское издание также сообщало, что прослушивающие устройства были найдены не только у Залужного, но и у его сотрудников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился Владимир Зеленский за четыре года.

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