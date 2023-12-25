«Весь шоу-бизнес завидует»: Волочкова рассказала об интимном омоложении

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 70 0

Волочкова рассказала, что поддерживает тело в тонусе только благодаря спорту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Балерина высказала свое мнение о процедуре. Прибегала ли она сама к этому методу?

Экс-прима большого театра Анастасия Волочкова посетила премию «Звезды хайпа». Там она, отвечая на вопрос журналистов 5-tv.ru об интимном омоложении, рассказала, что впервые слышит об этой процедуре. Когда балерина узнала, что это делается для приведения женских половых органов в порядок, то была шокирована тем, что другие звезды прибегают к таким методикам.

«Мне очень жаль. Шоу-бизнес — это не Анастасия Волочкова. Вот почему весь шоу-бизнес завидует шпагату Волочковой. И вам хочу сказать шоу-бизнес, если вы не умеете грациозно сделать шпагат Волочковой, который вошел в книгу рекордов России по своей цитируемости, по стройности и по длине, то делайте его хотя бы руками», — сказала Волочкова.

Балерина отметила, что у нее в интимном плане все в порядке, все подтянуто и поджато. Но это работа, которая делается физическим трудом, а не косметологией.

«Вместо того, чтобы колоть себе в губы, в сиськи, в жопу и идите в спортивный зал, в русскую баню и ледяную купель», — заявила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова распродает свои квартиры в Астрахани.

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