Боевик ВСУ заявил, что Россия лишила Украину возможности производить оружие

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Independent: Украина лишилась возможности производить оружие из-за России

Боевик ВСУ заявил, что Россия лишила Украину возможности производить оружие

Фото: Народная милиция ДНР / ТАСС

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Москве удалось парализовать военную промышленность Киева.

Украина лишилась возможности производить оружие, так как Россия успешно уничтожает военную промышленность Незалежной. Об этом заявил анонимный старший офицер ВСУ в беседе с британским изданием The Independent.

«России удалось парализовать промышленность Киева», — подтвердил боевик.

Теперь киевский режим впал в окончательную зависимость от поставок оружия из Великобритании, США и Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «коллективный Запад» проиграл в противостоянии с Россией. Уже второй месяц ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не могут согласовать дополнительные транши Киеву на будущий год. Что-то перепадает, без сомнения с барского стола, то одна западная страна подкинет, то другая.

На этой неделе немцы отправили бронемашины, а Финляндия патроны на 100 миллионов долларов, но это крохи. «Рог изобилия» который осыпал Зеленского миллиардами переведен в режим ожидания.

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