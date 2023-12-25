Дмитрий Песков рассказал о планах зарубежных визитов Владимира Путина в 2024 году
Песков: Зарубежные поездки Путина в 2024 году планируются, но не в начале года
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Российский президент делает упор на внутреннюю повестку.
В 2024 году российский лидер Владимир Путин планирует совершить зарубежные визиты, но не в начале года, а позже. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с агентством РИА Новости.
«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — сообщил пресс-секретарь президента.
В данный момент у президента России множество рабочих планов. Как ранее говорил Песков, возможно, Путин сделает небольшую паузу в некоторые праздничные дни на новогодних каникулах, однако, разумеется, не на все восемь дней.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
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