Дмитрий Песков рассказал о планах зарубежных визитов Владимира Путина в 2024 году

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 31 0

Песков: Зарубежные поездки Путина в 2024 году планируются, но не в начале года

Дмитрий Песков рассказал о планах зарубежных визитов Владимира Путина в 2024 году

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российский президент делает упор на внутреннюю повестку.

В 2024 году российский лидер Владимир Путин планирует совершить зарубежные визиты, но не в начале года, а позже. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с агентством РИА Новости.

«Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка, естественно», — сообщил пресс-секретарь президента.

В данный момент у президента России множество рабочих планов. Как ранее говорил Песков, возможно, Путин сделает небольшую паузу в некоторые праздничные дни на новогодних каникулах, однако, разумеется, не на все восемь дней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.94
0.23 101.29
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:37
Боевик ВСУ заявил, что Россия лишила Украину возможности производить оружие
6:29
Под обстрелом: снаряд ВСУ попал в квартиру в Горловке
6:19
Карди Би и ее муж Офсет попали под суд за неуплату аренды и разгромленный дом
6:00
Штурмовики Су-25 в деле: лучшее видео из зоны СВО за день
5:54
Дмитрий Песков рассказал о планах зарубежных визитов Владимира Путина в 2024 году
5:40
Разрушила брак Самсонова, вышла замуж за афериста: как живет Маргарита Володина

Сейчас читают

Лечить или наблюдать: какие симптомы отличают грипп от всех остальных ОРВИ
SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина
«Бизнес-класс»: Катя Лель рассказала про свои гонорары и райдер
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса