🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 28 декабря — время неспешной стабильности. Осторожнее нужно давать денег взаймы. Есть вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Сил на новые начинания к концу года не остается. Настает частая смена состояний, идей и суждений.

♈ Овны

Отдых в компании друзей — это именно то, что так нужно сегодня Овнам. Возможно, кто-то попробует что-то решить за Овнов, но стоит подумать дважды — нужна ли ему такая услуга, за которую потом придется дорого платить. Сегодня не стоит делать что-то в полсилы, а то недоделанная часть вылезет боком.

Космический совет: вам не стоит полагаться на помощь других сегодня. Медвежья услуга и небрежность в делах будут иметь очень большие последствия.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня можете просить что угодно и у кого угодно, все для вас одних. Тельцы, не введитесь на внешность, сегодня она как никогда может оказаться обманчивой. Не выходите на вечернюю прогулку, возможно неприятное для вас знакомство.

Космический совет: ваши желания будут сбываться, и никто не сможет отказать вам в просьбе. Но сфера общения и отношений может таить неприятные сюрпризы.



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♊ Близнецы

Если кто-то уже давно стучит к вам в дверь, а вы все притворяетесь, что вас нет дома, то сегодня Близнецам следует открыть эту дверь, потому что в нее может войти кто-то очень добрый и хороший. Сегодня из-за вас могут поссориться ваши близкие, поэтому думайте, что вы говорите и как себя ведете. Возможно, сегодня кто-то не сможет сдержать данного Близнецам обещания, что очень расстроит их.

Космический совет: перестаньте прятаться и откройте двери своей судьбе. Но будьте осторожны: вашим доверием могут воспользоваться.

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♋ Раки

Сегодня у Раков обнаружится талант красноречия, так что сможете завлечь всех своими рассказами. Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер — вот прогноз для Раков на сегодня. Ваши вредные привычки дадут о себе знать со стороны здоровья.

Космический совет: во многих делах вам сегодня поможет талант красноречия. В целом день обещает быть спокойным.

♌ Львы

Львы очень нуждаются в том, чтоб быть любимыми, и сегодняшний день может подарить им это ощущение. Позвольте себе сегодня полениться, вас за это никто не станет ругать. Если кто-то проявит по отношению к вам агрессию, постарайтесь не отвечать тем же.

Космический совет: не бойтесь говорить о своих чувствах. Вы хотите быть любимыми и заслуживаете этого.

♍ Девы

Сегодня Девам помогут кому-то решить проблему, и сами почувствуют себя счастливей. Сегодня от Дев потребуется максимальная самоотдача на работе. Легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям.

Космический совет: скоро Новый год, а вам придется погрузиться с головой в работу. Не унывайте, скоро рабочие неурядицы закончатся и у вас получится отдохнуть.

♎ Весы

Помогите немного разгрести домашние дела своей половинке, и тогда вы сможете получить от нее благодарность. В этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания. Весы, не пытайтесь загребать жар чужими руками.

Космический совет: день будет посвящен домашним хлопотам и быту. Не забывайте о любимых и близких. Возможны проблемы с финансами.

♏ Скорпионы

Чтоб сегодня не происходило вокруг, хоть пожар или потоп, а Скорпионы будут оставаться спокойными, как никогда. Скорпионам пора вспомнить, что в жизни существует не только работа. Не делайте ставки на свой авторитет, сегодня он не сработает.

Космический совет: никакие беды и хлопоты не помешают вам сохранить спокойствие. Будьте добрее с членами семьи.

♐ Стрельцы

Сегодня Стрельцы могут выехать на встречную полосу всем стереотипам, системам и убеждениям, но проедут ее очень успешно. Сегодня работа настолько поглотит Стрельцов, что они забудут обо всем остальном. Обращайте внимание на знаки судьбы, звезды подсказывают Стрельцам, что сегодня они будут посланы ему.

Космический совет: вас поглотят рабочие задачи и конфликты с коллегами. Держите себя в руках и постарайтесь к концу дня отдохнуть от забот.

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♑ Козероги

Быть может этот вечер одинокие Козероги захотят провести в кинотеатре, и полдня будут подыскивать подходящую компанию. События сегодняшнего дня будут напоминать сюжет грустной сказки. Козерогам не стоит сегодня надеяться на чью-то помощь, вы ее не получите.

Космический совет: хоть вы и жаждете общения и любви, но сегодня вы, вероятно, останетесь в одиночестве. Не расстраивайтесь, удача улыбнется вам в другой день.

♒ Водолеи

Чем бы ни занималась команда, в которой присутствует Водолей, она будет иметь успех, будь то спортивная игра или общий творческий проект на работе. Водолеи, оставайтесь в гармонии с самим собой. Сегодня Водолеям не стоит пытаться обмануть кого-либо, а то сами останетесь в дураках.

Космический совет: вас ждет день побед в любой игре, в которой вы принимаете участие. Это касается не только спорта или рабочих проектов. Помните, что вся наша жизнь — игра.

♊ Рыбы

Сегодня у Рыб будет прекрасная интуиция, которая поможет им принимать правильные решения. Сегодня Рыб постоянно будет куда-то тянуть, и оставить их кому-либо будет непросто. Сегодня у Рыб возможны новые интересные знакомства, но если не хотите остаться без друзей, не забывайте, что старый друг лучше новых двух.

Космический совет: интуиция сегодня неоднократно подскажет вам правильные решения. Слушайте свое чутье и не упустите момент — вас может ждать головокружительное романтическое приключение.

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