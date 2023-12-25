«Это не про усилия»: когда лучше всего учить детей плавать

Один из главных моментов — избавление от фобий, связанных с водой.

Большинство родителей хотят как можно скорее научить своего ребенка плавать, ведь во взрослом возрасте приобрести этот навык бывает трудно. О том, как и когда обрести этот навык, изданию «Страсти» рассказал чемпион России и Европы по плаванию Сергей Фесиков.

Как объяснил спортсмен, начать плавать, разумеется, можно в любом возрасте, но важно оказаться у хорошего учителя, который правильно объяснит все нюансы. Специалист должен рассказать, «где и какие усилия прикладывать, а где расслабляться».

«Потому что плавание — это не про усилия, это про умения расслабиться и продвигаться в воде, а это уже навык», — отметил пловец.

По мнению Фесикова, начинать обучение ребенка лучше всего в возрасте шести-семи лет. Именно в это время дети начинают «адекватно» воспринимать информацию от педагога, внимательно слушать и понимать, что от них требуется.

«Главное жизненное правило — это научить его не бояться воды, правильно делать вдох и выдох», — объяснил чемпион.

Чтобы побороть страх воды, по словам эксперта, необходимо больше работать над «психологической составляющей», нежели над физиологической — тем более, если это ребенок. «Переход в водоем» должен быть постепенным, ведь поспешность может привести к боязни воды на всю дальнейшую жизнь.

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