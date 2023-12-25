«Разрешения получены»: авиакомпания «Россия» возобновляет полеты в Пекин

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Авиакомпания «Россия» возобновит полеты в Пекин с 28 декабря

«Разрешения получены»: авиакомпания «Россия» возобновляет полеты в Пекин

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Несколько дней назад авиаперевозчик отменил рейсы из Красноярска, Владивостока и Иркутска.

Авиакомпания «Россия» возобновит регулярные рейсы в Пекин через три дня, с 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Несколько дней назад, 20 декабря, стало известно о том, что авиакомпания, входящая в группу «Аэрофлота», отменила несколько самолетов, следующих в Пекин. Отменены были рейсы из Красноярска, Владивостока и Иркутска. Причина была в том, что «Россия» не успела заключить с китайской стороной необходимые договоры и выполнить ее требования.

Теперь перевозчик планирует возобновить регулярные полеты, первыми полетят самолеты по маршрутам из Красноярска и Иркутска. А из Владивостока первый борт отправится 29 декабря из-за разницы во времени.

«Рейсы будут выполняться регулярно с заявленной частотой. Все необходимые разрешения для выполнения рейсов в Дасин получены», — сообщили в авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» запустил тестирование услуги по перевозке животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Тест продлится до 20 марта 2024 года. В его рамках пассажиры получат возможность перевозить животных на соседних креслах, при этом нужно будет заплатить за дополнительное место как за второго взрослого пассажира.

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