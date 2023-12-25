Россиян теперь смогут призывать на срочную службу в ФСБ

Соответствующий закон подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В начале декабря в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали инициативу о срочной службе в ФСБ. Тогда поправки были представлены ко второму чтению проекта закона, предусматривающего право Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования.

Изменения касаются закона «О воинской обязанности и военной службе. Согласно действующему законодательству, россияне могут призываться в ВС РФ, органы госохраны и иные войска. Теперь же проходить службу по призыву можно, в том числе, в органах ФСБ.

Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил перечень поручений по вопросам призыва граждан на военную службу. Среди прочего, Минобороны РФ должно организовать работу по формированию электронных повесток.