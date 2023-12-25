Россиян теперь смогут призывать на срочную службу в ФСБ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Путин подписал закон о возможности срочной службы в органах ФСБ

Россиян теперь смогут призывать на срочную службу в ФСБ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Соответствующий закон подписал президент страны.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В начале декабря в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали инициативу о срочной службе в ФСБ. Тогда поправки были представлены ко второму чтению проекта закона, предусматривающего право Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования.

Изменения касаются закона «О воинской обязанности и военной службе. Согласно действующему законодательству, россияне могут призываться в ВС РФ, органы госохраны и иные войска. Теперь же проходить службу по призыву можно, в том числе, в органах ФСБ.

Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил перечень поручений по вопросам призыва граждан на военную службу. Среди прочего, Минобороны РФ должно организовать работу по формированию электронных повесток.

-2° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.94
0.23 101.29
0.78
Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Последние новости

15:56
Суд освободил экс-зампреда ЦБ Корищенко, приговоренного к семи годам
15:50
Что есть даром: в России предложили отменить налог за передачу продуктов нуждающимся
15:45
Россиян теперь смогут призывать на срочную службу в ФСБ
15:35
«Нет препятствий к победе»: как российские снайперы работают под Угледаром
15:22
ВС РФ поразили две пусковые установки ЗРК IRIS-T и склад боевиков ВСУ
15:20
Массовые беспорядки в столице Сербии. Главное

Сейчас читают

Пашинян едет в Санкт-Петербург: профессор Тавадян об эффекте ЕАЭС в экономике Армении
«Техники майданных переворотов»: Захарова о влиянии Запада на ситуацию в Сербии
Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса