«Батюшка запретил»: какую роль в своей карьере Киркоров считает проклятой

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Рита Миронова
Рита Миронова 37 0

Киркоров назвал проклятой роль черта в своей кинокарьере

«Батюшка запретил»: какую роль в своей карьере Киркоров считает проклятой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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После нее артист столкнулся с чередой неудач и даже пошел в храм.

Поп-король Филипп Киркоров получил предложение озвучить персонажа в новой постановке произведения Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», однако отказался, так как счел роль проклятой. Изданию KP.RU артист рассказал, что однажды уже играл Черта из этого произведения, и после этого в его жизни наступила черед несчастий.

«Я просто вспомнил о проклятии этой роли. Тысячу раз пожалел о том, что сыграл черта в давнем музыкальном фильме. Может быть, это совпадение, но рисковать больше не хочу. Батюшка запретил мне играть чертей», — поделился певец.

По признанию Киркорова, после этого совпадения он сразу же пошел в храм. С тех пор артист категорически против играть где-либо, даже в озвучке, роли чертей и подобной нечисти.

Роль Черта в мюзикле принесла Киркорову одни неудачиРоль черта в мюзикле принесла Киркорову одни неудачи. Фото: Кадр из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки», реж. Семен Горов, 2001 г.

В итоге озвучивать Черта согласился его коллега по цеху Григорий Лепс. А Филипп Бедросович подарил свой голос персонажу графу Потемкину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что катетер на руке Киркорова напугал поклонников.

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