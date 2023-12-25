«Россети» вложат 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Приоритетные задачи — строительство и модернизация подстанций в регионе, а также переустройство сетей для реконструкции двухъярусного разводного моста через реку Преголя.

«Россети» вложат 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области

Фото: Telegram / Официальный канал Группы «Россети» / rosseti_official

Состоялась встреча губернатора Калининградской области Антона Алиханова и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития электросетевого хозяйства региона.

«От работы электросетевого комплекса зависит как комфорт наших граждан, так и развитие промышленности и бизнеса. Экономика региона успешно справляется с вызовами, наши муниципалитеты активно развиваются, поэтому вопросы надежного энергоснабжения Калининградской области всегда в приоритете», — отметил Антон Алиханов.

Гендиректор ПАО «Россети» добавил, что задача компании — создать высоконадежную энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую условия для реализации уникального потенциала Калининградской области.

«В этом году мы завершили в столице региона масштабную программу реконструкции распределительных сетей, в которую было включено 300 объектов. На них внедрены цифровые решения, позволяющие повысить качество электроснабжения потребителей и снизить потери», — отметил Рюмин.

В период с 2024 по 2025 года объем инвестиционной программы дочерней компании «Россети Янтарь» планируется на уровне 6,3 миллиарда рублей. В числе приоритетных задач — строительство подстанции «Заводская» для электроснабжения предприятия «РЭНЕРА-Энертек», специализирующегося на производстве систем накопления энергии. Также продолжится модернизация сетей, будет расширена подстанция «Космодемьянская».

Еще один важный проект связан с реконструкцией в Калининграде двухъярусного разводного моста через реку Преголя, который был построен почти 100 лет назад. Рядом с ним создадут два новых перехода: автомобильный и железнодорожный. Для этого «Россети» переустроят в общей сложности 38 кабельных линий электропередачи и реконструируют воздушную ЛЭП, которая участвует в электроснабжении центральных районов города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа «Россети» запустила новые энергообъекты в стране.

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