Группа «Россети» запустила новые энергообъекты в стране

Эфирная новость 39 0

В этом году компания реализовала рекордную инвестпрограмму.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Сегодня — в День энергетика — сразу в нескольких областях «Россети» ввели в строй новые энергообъекты: на модернизацию и строительство потратили рекордные 500 миллиардов рублей. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков расскажет, какие возможности это открывает для жителей регионов и для развития промышленности.

«Прошу произвести пуск объектов», — сказал гендиректор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Сотни построенных и модернизированных подстанций, которые нужны для открытия новых фабрик и заводов, а еще для строительства школ и больниц. На схеме основных электрических соединений России появились новые объекты.

Амурская область, Москва, Белгородская область и Краснодарский край. В этом году «Россети» реализовали рекордную инвестпрограмму.

«Осталась буквально неделя, но мы понимаем, что она составит больше 500 миллиардов рублей. Это рекордные показатели для компании. <…> Мы увеличили и расширили наше присутствие в таких регионах, как Новосибирская область, Красноярский край, Крым, а также ряд других регионов», — отметил Рюмин.

Так выглядит переключательный пункт «Химкомбинат» на Дальнем Востоке. Его построили для обеспечения электроэнергией газохимического комплекса, который в будущем станет крупнейшим производителем полимеров в мире.

«Энергообъект оснащен современным коммутационным оборудованием. Применены российские комплексы „Эрза“ на микропроцессорной базе, установлены российские устройства сбора и передачи данных, внедрены автоматизированные системы управления технологическими процессами и интеллектуального учета», — говорит генеральный директор филиала ПАО «Россети» — МЭС Востока Алексей Мальцев.

В Краснодарском крае развивают зеленые технологии. Для работы солнечных батарей тоже нужны мощности.

«Питающий центр построен в рамках договора на технологическое присоединение компании — Возобновляемые источники энергии. Он предназначен для выдачи мощности Лабинской солнечной электростанции», — поделился исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

Подстанция «Слобода» теперь станет источником энергии для агропромышленного комплекса в Белгородской области.

«Внедрены оборудование и технологии полностью отечественного производства. Особенностью проекта является применение цифровых технологий в системах релейной защиты и автоматики, обеспечивающих наиболее эффективное оперативно-технологическое управление подстанцией», — говорит генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.

Московский регион потребляет все больше электроэнергии: мощности, запущенные еще в советские годы, модернизируют. На востоке столицы таким объектом стала подстанция «Баскаково», которая обслуживает полтора миллиона человек.

«Подстанция прошла глубокую модернизацию, с установкой газового оборудования, современных систем управления и релейной защиты, в настоящее время все работы завершены, подстанция готова к работе», — сказал генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Петр Синютин.

Кроме многоквартирных домов, подстанция подает электроэнергию для столичной подземки и станций Мосводоканала.

Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.71
1.30 100.51
1.46
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 дека...

Последние новости

18:52
Касается многих: кого оштрафуют за отсутствие «умного» счетчика
18:44
Новые приоритеты: почему Анфиса Чехова пропала с экранов и что с ней сейчас
18:35
Столтенберг признал мощь армии России в рамках СВО
18:24
В поисках копии: кем Канье Уэст заменял в своей жизни Ким Кардашьян
18:15
Телефонные переговоры Путина и Аббаса. Главное
17:59
Врачи еле спасли: россиянин разрезал лицо от лба до подбородка цепной пилой

Сейчас читают

«Миллион болезней»: катетер на руке Филиппа Киркорова напугал поклонников
Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
«Больше не хочу видеть»: зачем Наталья Штурм решила сбрить волосы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса