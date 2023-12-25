Путин провел рабочую встречу с Шойгу в Петербурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Перед беседой президент принял участие в церемонии поднятия флагов на фрегате и малом ракетном корабле.

Путин провел рабочую встречу с Шойгу в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время рабочей поездки в Северную столицу.

Сегодня российский лидер приехал в Санкт-Петербург на судостроительный завод «Северная верфь», где и принял участие в церемонии подъема флагов на фрегате «Адмирал Головко» и малом ракетном корабле «Наро-Фоминск».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Путина, сегодня специалисты работают над рядом судов, это — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

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