Путин рассказал о строительстве пяти фрегатов и восьми корветов для ВМФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Президент выразил уверенность в том, что Россия реализует все свои планы по выпуску кораблей для укрепления своей мощи.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин рассказал о планах по строительству кораблей для Военно-морского флота (ВМФ). Об этом он сообщил в ходе церемонии поднятия флагов в Санкт-Петербурге.

Сегодня специалисты работают над рядом судов. По словам Путина, это — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов.

Помимо этого, в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М», а также шесть дизельных подводных лодок.

Кроме того, будут созданы патрульные корабли арктической зоны, добавил президент. Российский лидер уверен, что стране удастся реализовать все планы по укреплению морской мощи на всех стратегических направлениях.

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — сказал Путин.

Сегодня российский лидер приехал в Санкт-Петербург на судостроительный завод «Северная верфь», где и принял участие в церемонии подъема флагов на фрегате «Адмирал Головко» и малом ракетном корабле «Наро-Фоминск».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, в боевой готовности находятся все военные флоты России.

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