«Ивлеева — дремучая тундра»: Садальский о скандальной «голой» вечеринке
Актер Стас Садальский раскритиковал Ивлееву за вечеринку в ночном клубе
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Актер не остался в стороне от резонансного события.
Звезды, решившие посетить вечеринку Насти Ивлеевой, не могут удивить ничем иным, кроме «голой попы». Такое заявление заслуженный артист РСФСР Стас Садальский сделал в беседе с изданием NEWS.ru.
По словам актера, ему стыдно за современную российскую элиту. Садальский был очень удивлен, когда увидел многих уважаемых людей на вечеринке у блогера.
«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — уверен артист.
При этом он не против различных творческих акций. Однако данная вечеринка оказалась перебором. В заключение Садальский добавил, что не считает нужным наказывать блогера.
Вечеринка Насти Ивлеевой в одном из столичных клубов вызвала волну негатива в социальных сетях. Общественные деятели осудили блогера, заявив, что та выступает против текущей государственной политики.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой за организацию голой вечеринки.
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