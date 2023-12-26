Актер не остался в стороне от резонансного события.

Звезды, решившие посетить вечеринку Насти Ивлеевой, не могут удивить ничем иным, кроме «голой попы». Такое заявление заслуженный артист РСФСР Стас Садальский сделал в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам актера, ему стыдно за современную российскую элиту. Садальский был очень удивлен, когда увидел многих уважаемых людей на вечеринке у блогера.

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но ее компания мне казались умнее и интереснее ее. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой жопы, они ничем не могут удивить», — уверен артист.

При этом он не против различных творческих акций. Однако данная вечеринка оказалась перебором. В заключение Садальский добавил, что не считает нужным наказывать блогера.

Вечеринка Насти Ивлеевой в одном из столичных клубов вызвала волну негатива в социальных сетях. Общественные деятели осудили блогера, заявив, что та выступает против текущей государственной политики.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Яна Поплавская сомневается в раскаянии Насти Ивлеевой за организацию голой вечеринки.