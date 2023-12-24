«Неприемлемо»: Ивлеева попыталась оправдаться за «животный шабаш» в центре Москвы

Бизнесвумен непрозрачно намекнула: о раскаянии за содеянное не может быть и речи.

Спровоцировавшая нешуточный переполох «голой» вечеринкой Настя Ивлеева опубликовала резонансное заявление, в котором раскрыла истинный смысл мероприятия. Спустя двое суток после того, как мероприятие буквально разорвало медиапространство, нескольких участников шабаша заставили отвечать по всей строгости закона.

Сама Ивлеева упрямо хранила молчание, видимо, рассчитывая выйти сухой из воды. Единожды блогер попыталась оправдаться, сознавшись, что не видит в ситуации ничего предосудительного.

Однако когда стало очевидно, что уйти в тень блогеру не выйдет (на это потребовалось четыре дня), блондинка опубликовала видеообращение, в котором объяснилась за свое решение провести шабаш. В своем обращении Ивлеева заявила, что искренне не понимает сформировавшегося вокруг нее нешуточного ажиотажа. Что касается дресс-кода, то изначально задумка была значительно скромнее, но приглашенные гости превзошли все пределы в вопросах креативности.

Не преминула Ивлеева попутно прорекламировать свой приостановивший развитие бизнес: в свое время блогер была редактором одного из крупнейших модных журналов. Правда, с началом украинского конфликта блондинке пришлось от должности отказаться.

«Дресс-код вечеринки — „Почти голый“. Отмечу, что это его название, соответствующее теме события. <…> Все гости интерпретировали свои костюмы сами», — заявила Ивлеева.

Что же касается рэпера VACÍO (настоящее имя — Николай Васильев), который после участия в данном мероприятии арестовали на 15 суток, оштрафовали на 200 тыс рублей и заставили публично извиняться за непристойный образ в носке и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, Настя заявила: он был предупрежден.

«Пройти в таком виде даже на закрытое мероприятие неприемлемо, но он решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу», — сообщила телеведущая.

Для съемки, что примечательно, Ивлеева выбрала максимально скромную рубашку и полностью отказалась от макияжа. Однако публике бросилась в глаза новая рубашка, которую знаменитость, видимо, прикупила, с первых рекламных контрактов на фоне скандала.

«Прибарахлилась»,

«Сколько за рубашечку отдала, Насть?»,

«И не стыдно?»,

«Деньги не пахнут», — пишут пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлиан думает про «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.