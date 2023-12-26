«Путала все»: Лада Дэнс без прикрас описала состояние после жуткого ДТП

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 24 0

Лада Дэнс заявила, что у нее было спутанное сознание в первые дни после ДТП

«Путала все»: Лада Дэнс без прикрас описала состояние после жуткого ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Для артистки 2023 год определенно выдался нелегким.

Певица Лада Дэнс, летом попавшая в серьезную аварию, продолжает восстанавливаться. Артистка нашла в себе силы не только встать на ноги, но и продолжить выступать на сцене.

Издание dni.ru пишет, что знаменитости до сих пор тяжело вспоминать о том августовском дне. Ей тогда хотелось немногого — перестать испытывать дичайшую боль, а также чтобы все поскорее закончилось, но травмы оказались слишком серьезными.

«Первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем пришла в себя», — делилась Дэнс.

ДТП с участием звезды произошло 5 августа 2023-го. Тогда она возвращалась с концерта на арендованном авто.

С места происшествия артистку госпитализировали вертолетом в Институт микрохирургии мозга. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Как сообщал директор певицы Сергей Пудовкин, у его подопечной зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

Сторона исполнительницы обвиняет в случившемся транспортную компанию, которая не обеспечила должный уровень безопасности. Был подан иск в суд с намерением получить компенсацию морального ущерба.

Ранее 5-tv.ru писал, что после аварии Дэнс приобрела фобию, которая мешает ей жить.

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