Экс-губернатор Белых освобожден от наказания по делу о взятке

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Бывший глава Иркутской области был задержан в 2016 году во время передачи взятки.

Экс-губернатор Белых освобожден от наказания по делу о взятке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывший губернатор Иркутской области Никита Белых признан виновным по делу о превышении должностных полномочий и освобожден от наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Октябрьского районного суда Кирова.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного части второй статьи 285 УК РФ, и назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок два года», — говорится в сообщении.

Белых запрещается занимать должность на госслужбе в течение двух лет. При этом он освобожден от наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования. Суд решил оправдать Белых по делу о превышении полномочий из-за отсутствия в его деянии состава преступления. В решении также говорится о необходимости признать право на реабилитацию.

Никита Белых был задержан в 2016 году в одном из ресторанов Москвы во время передачи взятки. В том же году президент России Владимир Путин отстранил чиновника от своей должности в связи с утратой доверия. В 2018-м ему вынесли приговор — Белых отправили в колонию строгого режима на восемь лет и назначили ему штраф в размере более 48 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для Никиты Белых запросили 12 лет лишения свободы в рамках нового уголовного дела, возбужденного в 2021 году. Бывшего чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

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