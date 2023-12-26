«Кровавый хайп»: в Крыму установили тех, кто выложил видео атаки на порт

Советник главы республики напомнил об уголовной ответственности за публикацию кадров прилетов.

Установлены личности всех, кто выкладывал кадры атаки на Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы полуострова Олег Крючков.

По словам Крючкова, в республике продолжаются боевые действия. Киевский режим ведет обстрел территорий, были зафиксированы прилеты. Однако, заметил он, это не является поводом, чтобы снимать обстрелы «в трусах на балконе».

«Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб», — сообщил он.

Советник главы Крыма отметил, что, публикуя подобные видео, граждане помогают противнику и фактически осуществляют работу его разведывательных служб. Он напомнил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Крючков также обратился к журналистам и поблагодарил их за то, что они не устроили «кровавого хайпа» — не распространяли информацию об обстрелах до сообщений от официальных ведомств.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что враг предпринял попытку атаки в районе Феодосии. В результате нападения начался пожар, который после удалось локализовать. Он также сообщил, что жители нескольких домов эвакуированы и переселены.

Власти республики призвали не публиковать видео произошедшего в социальные сети, а также попросили местных жителей доверять данным только официальных ресурсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что корабль «Новочеркасск» получил повреждения при ударе ВСУ по порту Феодосии.